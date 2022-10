Ny runde med høringer om Trumps medvirkning til 6. januar-opptøyene

Gjennomgangen av materialet styres av et panel på sju demokrater og to republikanere, og det er så langt avdekket en rekke forhold som knytter Trump tett til de ytterligheter som utfoldet i Washington denne dagen, og som hadde som mål å få underkjent valgresultatet fra november året før.

Panelets deltakere har lovet ferske og avslørende bevis om opptøyene. En av panelets nære rådgivere sier at oppmerksomheten i denne runden vil rette seg særlig mot den tidligere presidentens sinnstilstand og graden av involvering i hendelsene etter hvert som de utviklet seg.

Et av hovedmålene for hele prosessen, slik demokraten Jamie Raskin ser det, er å vise at Trump utgjør en «klar og nærværende trussel mot demokratiet».

Truet og presset

Avslørende vitneforklaringer gjennom åtte runder med høringer over sommeren viste hvordan Trump og hans våpendragere presset lokale valgmenn for å få resultater i nøkkelstater omgjort. Det ble også tegnet et klart bilde av presidentens handlingslammelse og passivitet mens mobben tvang seg inn på Capitol Hill og truet folkevalgte.

Rådgiveren sier at tidligere høringer tok for seg ulike aspekter av forsøket på å få valget omgjort og maktoverføringen blokkert. Under torsdagens sesjon gikk panelet bredt ut for å plassere Trump midt i arbeidet med å underkjenne resultatet, en prosess panelet mener begynte allerede i god tid før valget.

Demokraten Adam Schiff, leder av den mektige etterretningskomiteen i representanthuset, sier til CNN at materialet vil potensielt være enda mer avslørende enn under de tidligere høringene.

Mellomvalget

Panelet har som mål å legge fram sin sluttrapport innen utgangen av året. Den vil komme etter mellomvalget 8. november, men en foreløpig rapport kan bli sluppet før denne datoen.

Denne runden vil foregå uten forklaringer fra vitner i salen, men det vil bli vist flere videoopptak som skal kaste nytt lys over sentrale personer. Blant annet skal det vises opptak gjort av et dansk filmteam som inngår i en dokumentar om den nære Trump-allierte Roger Stone.

I et klipp som er tatt opp dagen før valget i 2020, forteller Trumps gamle fikser at han ikke har til hensikt å vente med å protestere til valgresultatet foreligger.

– La oss gå rett til voldshandlingene, sier Stone.

Trumps gamle venn er ikke tiltalt for noe i forbindelse med opptøyene i Washington, og han bestrider ektheten til videoopptaket.

Trump selv har tidligere beskrevet granskingskomiteen som «politiske kjeltringer» og sagt at de legger fram løgner og finner på historier.

