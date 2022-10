Nato ble brifet av Ukrainas forsvarsminister: – Har framgang på slagmarken

– I går kveld ble Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov med oss og ga en oppdatering på situasjonen på slagmarken, sa Jens Stoltenberg da han torsdag ettermiddag holdt pressemøte i forbindelse med Natos forsvarsministermøte.

– Ukraina har framgang og presser de russiske invasjonsstyrkene tilbake i øst og i sør, fortsatte Stoltenberg.

Han understrekte at Nato bidrar med avanserte systemer, deriblant artilleri, luftvern og pansrede kjøretøy.

Stoltenberg: Vi tar atomtrusselen på alvor

Jens Stoltenberg sier Nato tar Russlands gjentatte atomtrusler på alvor, og at et scenario der Nato selv kan måtte bruke kjernevåpen, er ekstremt langt unna.

– President Vladimir Putins atomretorikk er uansvarlig, og vi tar truslene alvorlig, sa Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag ettermiddag etter møtet med forsvarsministrene i medlemslandene.

Han understreket igjen at all bruk av atomvåpen vil få alvorlige konsekvenser.

– Omstendighetene der Nato vil måtte bruke kjernevåpen er ekstremt langt unna. Russland vet at en atomkrig aldri kan vinnes, og aldri må utkjempes. Russland vet at hvis de bruker atomvåpen mot Ukraina, vil det få svært alvorlige konsekvenser, sa Stoltenberg.

Nato-sjefen om russisk atomøvelse: Vi overvåker nøye

Neste uke planlegger både Nato og Russland å gjennomføre kjernefysiske militærøvelser. Jens Stoltenberg forsikrer at Nato – som alltid – vil følge nøye med.

– Vi har overvåket Russlands forberedelser i årtier, og det fortsetter vi med. Den russiske øvelsen er en årlig øvelse hvor de tester sine atomstyrker, og vi overvåker den, som vi alltid gjør. Ikke minst i lys av de nye truslene som er kommet, sier Stoltenberg.

Stoltenberg understreker at Nato kommuniserer veldig tydelig om atomtruslene, også til Russland.

Han har tidligere avvist at det er aktuelt å avlyse øvelsen som Nato har planlagt, døpt «Steadfast Noon», for å unngå at de to øvelsene skal foregå samtidig i den spente situasjonen som Europa er i.

