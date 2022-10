Klima er viktigst for danske velgere – inflasjon og energipriser på vei opp

Samtidig klatrer inflasjon og energikrisen voldsomt på lista.

I målingen som analyseinstituttet har gjort for Ritzau, der 1.096 personer er bedt om å velge de tre emnene de synes det er viktigst at de folkevalgte prioriterer, trekker 38,5 prosent klima og miljø.

På andreplass følger helsepolitikk med 31,6 prosent, mens pensjonsspørsmål havner på tredjeplass med 20,6 prosent. Målingen er utført i uke 40.

Krisetider

Det mest slående i målingen er kanskje den store andelen – 12,4 prosent – som trekker fram inflasjon som et av de tre viktigste emnene. I uke 35, fem uker tidligere, var andelen 1,8 prosent. 12 prosent trekker fram energipolitikk, mot 5,8 prosent i uke 35.

Legger man sammen emnene tilknyttet energikrisen og prisveksten, dannes et klart bilde, ifølge valgforsker Rune Stubager ved Aarhus Universitet.

– Dette er et valg der de forskjellige krisene som kjennetegner vår tid, står sentralt. Også hos velgerne, sier han.

Politisk kommentator Erik Holstein i Altinget.dk stemmer i.

– Det understreker jo at komplekset med høy inflasjon, enorm energikrise og sikkerhetspolitisk krise rett og slett blir det avgjørende punktet i valgkampen, sier han.

Lite uenighet om innvandring

Han påpeker videre at danskene ikke lenger synes å være interesserte i innvandringspolitikk, selv om det for tiden pågår en debatt om for eksempel regjeringens planer om å etablere asylmottak i Rwanda. 4,2 prosent trekker fram innvandring i målingen.

En mulig forklaring kan være at det ikke er de helt store meningsforskjellene blant de store partiene om emnet, mener Holstein.

– Det har blitt en ganske bred konsensus på dette området, sier han.

Mistillit om mink

Valget holdes 1. november. Bakgrunnen er at Radikale Venstre varslet mistillitsforslag mot regjeringen under Folketingets åpningsdebatt i starten av oktober.

Partiet viste til den såkalte Minkkommisjonen som kritiserte regjeringens beslutning om å avlive all mink fordi det var oppdaget en mutert variant av koronaviruset i dyrearten. Kommisjonen konkluderte med at denne avgjørelsen var ulovlig.

Sosialdemokratene har styrt Danmark i en mindretallsregjering siden valget i 2019, med støtte fra nettopp Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Folketinget.

Statsminister Mette Frederiksen og resten av venstresiden har en knapp ledelse på målingene, viser Voxmeters oversikt.

