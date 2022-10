Kjennelsen i EUs øverste domstol kommer etter at en muslimsk kvinne i Belgia saksøkte et selskap for diskriminering på grunn av religion da hun ble nektet praksis i selskapet fordi hun brukte hijab.

Selskapets interne regler forbød religiøse, filosofiske og politiske uttrykk, både visuelt og i ord.

Så lenge et slikt forbud omfatter alle religioner, filosofier og politiske syn, er det ikke diskriminerende, slår EU-domstolen fast.

