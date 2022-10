Erdogan forsvarer forholdet til Russland i samtaler med Putin

Erdogan forsvarer på sin side at han opprettholder båndene med Russland tross Ukraina-krigen. Tyrkia er Nato-landet som i disse tider har tettest kontakt med russiske myndigheter. For å vise dette trakk Erdogan fram Russlands bygging av Tyrkias første atomkraftverk, et anlegg som kanskje skal åpnes i 2023.

USA og EU legger press på Tyrkia for å få Erdogan til å slutte seg til sanksjonene som er innført mot Russland i kjølvannet av invasjonen av Ukraina. President Erdogan har så langt stått imot presset. Han har snarere inngått en rekke nye handelsavtaler som har mer enn doblet eksporten fra Tyrkia til Russland i de siste månedene.

Det er fjerde gang på tre måneder at de to møtes. Denne gangen var rammen et regionalt toppmøte i Kasakhstan.

– Mens Tyrkias og Russlands grep vil skape uro i noen kretser, vil mindre utviklede land være glade, sier Erdogan og viser til kornavtalen Tyrkia var med på å forhandle fram. Den gjør at korn kan fraktes fra Ukraina via Svartehavet og ut til blant annet verdens fattigste land.

Putin mener at volumet på gass som eksporteres gjennom en rørgate som går via Svartehavet, kan økes betraktelig og vil gjøre Tyrkia til et nav for eksport til Europa. På en energikonferanse i Moskva onsdag sa den russiske presidenten at ruten via Tyrkia kan bli den nye hovedveien inn til det europeiske markedet.

På møtet med Erdogan sa Putin at det vil bli lettere å kontrollere prisene og opprette et normalt fungerende marked uten politiske overtoner ved å sende mer gass via Tyrkia.

