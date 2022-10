Amnesty: Flyktninger mishandles i Latvia

Med vold og brutale midler prøver latviske myndigheter å hindre flyktningene i å krysse grensa fra Belarus. Mange flyktninger blir utsatt for grove menneskerettsbrudd, deriblant vilkårlig fengsling og til og med tortur, ifølge rapporten «Latvia: Return home or never leave the Woods».

Rapporten, som avdekker hendelser mellom juli 2021 og april 2022, er basert på utsagn fra 17 flyktninger og migranter som har kommet seg til Latvia eller har forsøkt å krysse grensa fra Belarus. I tillegg baserer den seg på rettsprotokoller samt video- og bildemateriale.

Utsatt for elektriske støt

Flyktningene forteller blant annet at de er blitt utsatt for elektriske støt. Folk er også blitt stuet sammen i kalde telt uten å få oppfylt basale behov. Noen er blitt fratatt sine mobiltelefoner og har derfor ikke kunnet kommunisere med omverdenen.

Latvia innførte unntakstilstand i fjor som følge av den store flyktningtilstrømmingen. Dermed ble retten til å søke asyl i fire områder ved grensa til Belarus suspendert.

Det er problematisk, mener seniorrådgiver Lisa Blinkenberg ved Amnestys avdeling i Danmark.

– Retten til asyl gjelder uansett hva, slår hun fast.

Det kalles «push back» når mennesker tvinges tilbake over en grense de har krysset. Men det er ulovlig å sende flyktninger tilbake uten å ha foretatt en individuell vurdering av den enkelte, påpeker Amnesty.

Samtidig har Latvia tatt imot 35.000 ukrainske flyktninger.

Appellerer til EU

Amnesty appellerer nå til de andre EU-landene om å fordømme Latvias flyktningpraksis. Amnesty krever også et bedre system for monitorering.

– EU må være svært oppmerksom på dette. EU-domstolen har tidligere fordømt slike krenkelser i Litauen, og vi håper at domstolen vil handle i denne saken også, sier Blinkenberg.

