Suu Kyis dom forlenges ytterligere

Den sivile lederen Suu Kyi ble pågrepet av militæret 1. februar 2021 da hæren tok makten fra hennes folkevalgte regjering. Hun har siden blitt tiltalt på stadig flere punkter, der hun selv har avvist alle anklager.

I den siste kjennelsen som kom onsdag, ble 77-åringen kjent skyldig i to korrupsjonsrelaterte tiltalepunkter, opplyser nyhetsbyråene AP og AFPs kilder med kjennskap til saken. Suu Kyi ble idømt tre års fengsel på hvert av punktene, men straffene skal avtjenes samtidig, ifølge kildene.

I aktuelle tiltalen anklages hun for å ha tatt imot 550.000 dollar, et beløp som tilsvarer mer enn 5,5 millioner kroner, i bestikkelser fra Maung Weik. Maung er en forretningsmann som ble dømt for flere år siden for narkotikasmugling.

Saken fortsetter under videoen

Journalister har ikke fått tilgang til rettsmøtene, og advokatene har fått forbud mot å snakke med mediene. Ifølge AFPs kilde fremsto Suu Kyi i god helse, og hun vil anke dommen.

Suu Kyi har vært i militærjuntaens varetekt siden kuppnatten. Nobelprisvinneren var inntil onsdagens dom dømt til 23 års fengsel av juntaens domstoler. Hun står fortsatt tiltalt for fem andre korrupsjonsrelaterte anklager.

[ – Og jeg tenkte: «Psykiatri? Glem det!» Det kan du bare drite i (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen