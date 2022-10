Nasa: Klarte å endre banen til en asteroide

Formålet med testen var å se om det er mulig å beskytte jorda fra asteroider på kollisjonskurs. Det er første gang noe slikt er blitt forsøkt.

Nasa-fartøyet Dart krasjet i slutten av september inn i asteroiden Dimorphos.

Romskipet Double Asteroid Redirection Test (Dart) ble skutt opp fra California i november i fjor. Det traff asteroiden med en fart på rundt 23.000 kilometer i timen. Etter sammenstøtet endret asteroiden bane.

Verken den lille månen Dimorphos eller storebroren den går i bane rundt, Didymos, utgjør noen trussel når paret passerer sola, på det nærmeste over 11 millioner kilometer fra jorda, hvert 2,1 år.

Viktig eksperiment

Men eksperimentet er av Nasa blitt ansett som viktig å gjennomføre før et faktisk behov melder seg. Dimorphos ble utvalgt nettopp fordi den var ideell til formålet, forklarer Nasa.

Sammenstøtet skjedde 26. september. Dataene som Nasa samlet inn fra sammenstøtet, viser at Dimorphos' omløpsbane rundt Didymos ble endret med 4 prosent, eller 32 minutter, fra 11 timer og 55 minutter til 11 timer og 23 minutter. Det var langt bedre enn Nasas forventninger om en endring på 10 minutter.

– På et eller annet tidspunkt i fremtiden, hvis vi oppdager en asteroide som truer med å treffe jorda, og som kan være stor nok til å gjøre virkelig skade, kan vi være takknemlig for at vi nå har gjennomført denne suksessfulle testen, sier Nasa-sjef Bill Nelson.

Fikk hale

Dimorphos var aldri før blitt fotografert. Den måler 160 meter i diameter, eller om lag på størrelse med en stor egyptisk pyramide, og fremsto som en lysflekk en time før Dart støtte inn i den.

Dimorphos' egglignende fasong og kuperte overflate ble endelig synlig i de siste øyeblikkene, idet Dart raste inn i den med en hastighet på 23.500 kilometer i timen.

Dimorphos fikk en midlertidig ny hale som følge av sammenstøtet, og kan dermed nå nærmest kalles en menneskeskapt komet.

