Kreml tror Erdogan vil tilby Ukraina mekling

– Tyrkerne tilbyr sin mekling. Hvis noen samtaler finner sted, så vil de mest sannsynlig være på deres territorium – i Istanbul eller Ankara, sa Kremls utenrikspolitiske rådgiver Juri Usjakov til journalister i Moskva.

Han la til at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sannsynligvis vil foreslå noe offisielt under samtaler med president Vladimir Putin i Kasakhstans hovedstad Astana torsdag.

Tyrkia har to ganger vært vertskap for samtaler mellom Moskva og Kyiv, men fredsforhandlingene har stoppet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at han ikke vil føre noen samtaler med Putin etter at Kreml hevdet å ha annektert fire regioner i Ukraina.

På spørsmål om Zelenskyjs uttalelse sa Usjakov til journalister: -Jeg vil gjerne si til ham: aldri si aldri.

Erdogan er opptatt av å øke handelen med Moskva, mens han prøver å stabilisere den tyrkiske økonomien fram mot valget i juni.

I forkant av møtet deres foreslo Putin opprettelsen av et energiknutepunkt i Tyrkia etter at flere lekkasjer ble oppdaget på Nord Stream-gassrørledningene til Europa.

Russland kan «flytte til Svartehavsregionen…landets hovedrute for forsyning av drivstoff og gass til Europa gjennom Tyrkia, og skape det største gassknutepunktet i Tyrkia», sa Putin på et energiforum i Moskva.

