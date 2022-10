Tyrkia ber om rask våpenhvile i Ukraina – Erdogan skal møte Putin

– En våpenhvile må etableres så fort som mulig. Jo raskere desto bedre for begge land, for oss alle, sier utenriksminister Mevlüt Çavusoglu i et intervju med tyrkiske TV Net tirsdag.

Tyrkia frykter at jo lenger krigen fortsetter, desto mer komplisert og verre kommer situasjonen til å bli.

En våpenhvile må være basert på «Ukrainas territorielle integritet», og den må komme før begge parter risikerer en vinter der de vil oppleve langt større tap enn nå, ifølge Cavusoglu.

Vil ha vestlige land på gli

Han anmoder samtidig vestlige land om å vise ansvar og være åpne for å diskutere sanksjonene med Russland.

Anmodningen kommer i forkant av at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal møte Russlands president Vladimir Putin i Kasakhstans hovedstad Astana senere denne uken. Nyhetsbyrået AFP siterer kilder på at de skal møtes onsdag, mens DPA melder at møtet skal holdes torsdag.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu skal Putin og Erdogan diskutere «ideen om å holde samtaler mellom Russland og Vesten».

Meglerrolle

Nato-landet Tyrkia har i motsetning til vestlige Nato-land forsøkt å opprettholde et godt forhold til både Russland og Ukraina etter den russiske invasjonen i februar.

Tyrkia har blant annet unnlatt å støtte de vestlige sanksjonene mot Russland og i stedet tatt rollen som megler, blant annet i forbindelse med avtalen som åpnet for korneksport fra ukrainske havner.

Tidligere i år var landet også vert for fredssamtaler mellom ukrainske og russiske utsendinger, men samtalene endte uten resultat.

