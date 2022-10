Kinas president renser opp i rekkene før partikongress

Ifølge analytikere bruker presidenten sin langvarige kampanje mot korrupsjon som en måte å sementere sitt grep om makten på.

Da Xi ble utropt til Kinas leder for ti år siden, lovet han å røske ut korrupte og utro tjenestemenn fra både høyt og lavt i systemet. Siden den gang har mer en 1,5 millioner tjenestemenn blitt straffet, ifølge Kommunistpartiets disiplinærutvalg.

Kina har også flyttet seg noen hakk oppover på rankinglista til antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International.

Men kritikere mener at Xi også har brukt kampanjen til å kvitte seg med politiske rivaler. I oppkjøringen til årets partikongress har en rekke personer havnet bak lås og slå.

Ministre i fengsel

Siden starten av året har rundt 1.100 tjenestemenn gått med i dragsuget, viser partidata.

Blant dem er tidligere justisminister Fu Zhenghua og tidligere viseminister for offentlig sikkerhet Sun Lijun. Begge må nå tilbringe resten av livet bak murene.

– Den siste runden med utrenskninger, maskert som en antikorrupsjonskampanje, vil sikre at Xi har enda sterkere, om ikke absolutt, kontroll over både folk og saker på kongressen, sier politisk analytiker Willy Lam ved det kinesiske universitetet i Hongkong.

De fleste tror at Xi vil bli utnevnt til partileder og president for en tredje periode på kongressen, noe som vil snu opp ned på normene for gjenvelgelse i partiet.

– Trass i at alt tyder på at en tredje periode nærmest er garantert, er Xi fortsatt paranoid når det gjelder kontrollen over utnevnelser til nøkkelposisjoner i partiet, sier Lam.

Klar melding

Sun Lijun var tidligere regnet som en pålitelig og nær medarbeider av Xi og fikk ansvaret for sikkerheten i Hongkong i månedene med uro i 2019. Senere ble han sendt til Wuhan da covidpandemien brøt ut der.

Men Sun skal ha falt i unåde på grunn av politiske ambisjoner og ble offentlig beskyldt for å ha «alvorlig skadd sammenholdet i partiet».

På nasjonal TV i januar tilsto Sun å ha tatt imot bestikkelser verdt i alt 14 millioner dollar. Pengene skal ha vært gjemt i esker som var merket som sjømat.

Fu Zhenghua skal ha vært med i Suns «politiske klikk», samt tre tidligere politisjefer. Alle er nå idømt strenge dommer.

– Suns sak er knyttet til Xis absolutte kontroll over sikkerhetstjenesten, noe som er uunnværlig for hans politiske agenda, sier Yun Sun, som leder Kinaprogrammet ved tankesmia Stimson Center i Washington.

– Saken sender også en klar melding til alle som har avvikende syn på Xis lederskap.

Samhold og splittelse

Trass i at Kommunistpartiet utad har en fasade av samhold, har partiet alltid vært dypt splittet mellom ulike grupper som søker innflytelse.

– Noen er veldig for partiet, men mot Xi. De liker ikke retningen partiet tar under ham, sier lederen for konsulentselskapet Cercius Group, Alex Payette.

Den kommende kongressen er en mulighet for Xi til å redusere den trusselen dette utgjør, gjennom å utnevne nære allierte til det sju mann sterke politbyrået på toppen av partihierarkiet.

Xi har også bygd opp en sterk kult rundt sin egen person, mer enn noen annen kinesisk leder siden Mao Zedong. Blant annet må skolebarn ned til 10-årsalderen ha egne timer i «Xi Jinpings tanker».

Ifølge Wu Muluan, ekspert i kinesisk politikk ved Det nasjonale universitetet i Singapore, har han også brukt antikorrupsjonskampanjen til å endre Kommunistpartiet fra «et kollektivt diktatur til et personlig diktatur».

Blant annet har han allerede tatt kontroll over tre kritiske maktsentre innen partiet – det militære, propagandamaskinen og den interne sikkerhetstjenesten – gjennom å rense ut kritiske røster og erstatte dem med sine egne protesjeer.

– Xi plukker bare folk som har vist ham absolutt lojalitet gjennom flere tiår, sier Wu.

Politisk motvind

Å være omgitt av allierte i en tredje periode er blitt enda mer viktig i lys av den politiske motvinden Kina nå opplever, inkludert sviktende økonomisk framgang, forverrede relasjoner til USA og en streng nulltoleransepolitikk når det gjelder covid, noe som har fjernet Kina fra resten av verden.

– Antikorrupsjonskortet er et sterkt verktøy for Xi til å sende en melding til det fortsatt store antallet motstandere i den øvre delen av partiet, sier Lam.

– Enhver motstand kan bety fengselsstraff, eller i alle fall trakassering av antikorrupsjonsbyråene, slik som 24 timers overvåking, sier han.

