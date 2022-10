Hvor mange skritt trenger du for å gå ned i vekt? Fersk studie gir svar

8.600 skritt per dag hindrer vektoppgang hos voksne, viser fersk studie. Men 2.400 ekstra skritt vil gi deg vektnedgang, skriver CNN, som viser til de ferske funnene fra Vanderbilt University Medical Center i Nashville, USA.

Data fra 6.000 deltakere er brukt som grunnlag, i en periode på fire år. Alderen på deltakerne er mellom 41 og 67 år.

En av legene bak studien konkluderer enkelt og greit:

– Folk kan redusere risikoen for overvekt ved å gå mer, sier Evan Brittain til CNN.

Øker du antallet skritt per dag, vil det dessuten også påvirke tilstander som diabetes og depresjon positivt, sier Brittain.

Funnene føyer seg inn i rekken av studier som peker på de positive helseeffektene fysisk aktivitet gir. Beveger du deg i minst 21 minutter og 43 sekunder per dag, reduserer du risikoen for sykdom drastisk, skriver CNN, som viser til tall fra US Centers for Disease Control and Prevention.

