FN: 54 fattige land trenger umiddelbar gjeldslette

Rapporten fra FNs utviklingsprogram (UNDP) tirsdag advarer om at minst 54 land verden rundt står overfor raskt voksende gjeldskrise. Risikoen ved å ikke foreta seg noe er alvorlig, påpeker FN.

Ifølge UNDPs rapport kan de 54 landene vente seg enda mer fattigdom dersom de ikke får hjelp umiddelbart. UNDP legger til at disse landene også er blant de mest sårbare i verden for klimaendringer og at de derfor trenger raske klima-relaterte investeringer.

Til tross for gjentatte advarsler har lite skjedd så langt, og risikoen øker, uttaler UNDPs leder Achim Steiner.

