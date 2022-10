Nord-Korea hevder rakettester var atomøvelser

– Enheter fra den nordkoreanske hæren var med på militærøvelser med taktiske atomvåpen fra 25. september til 9. oktober for å gjennomgå og evaluere landets evne til avskrekking og motangrep med bruk av atomvåpen, som en alvorlig advarsel til landets fiender, skriver landets statlige nyhetsbyrå KCNA mandag.

Landets leder Kim Jong-un var personlig til stede for å lede øvelsene, legger KCNA til.

I testene ble det brukt ballistiske raketter som ble skutt ut over havet øst for landet. I ett av tilfellene fløy en rakett over Japan. Ballistiske raketter kan utstyres med kjernefysiske stridshoder. Slike rakettoppskytinger er derfor i strid med FN-sanksjoner som er innført mot Nord-Korea.

KCNA skriver at den siste tidens rakettester var et svar på felles militærøvelser som Sør-Korea, Japan og USA har holdt de siste ukene.

Kim la i januar 2021 fram en femårsplan for landets forsvar der han tok til orde for utvikling av mindre og lettere atomvåpen til taktiske formål.

