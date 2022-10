Medier: Tysklands cybersikkerhetssjef får sparken for angivelige Russland-forbindelser

AP viser til kilder i den tyske regjeringen. Reuters viser til samme opplysninger i tyske medier, som skriver at Tysklands innenriksminister Nancy Faeser ønsker å sparke Schoenbohm grunnet mulig kontakt med folk med tilknytning til russisk sikkerhetstjeneste.

Schönbohm er leder for BSI, den føderale informasjonssikkerhetsetaten. Ifølge tyske medier kan kontakten med Russland ha kommet gjennom Cybersikkerhetsrådet i Tyskland, som Schönbohm i sin tid grunnla. Rådet er medlem av et tysk selskap som er datterselskap av et russisk cybersikkerhetsfirma som er stiftet av en tidligere KGB-ansatt.

Schönbohm har foreløpig ikke besvart nyhetsbyrået Reuters' henvendelser. Heller ikke det tyske innenriksdepartementet eller BSI vil kommentere saken.

– Disse anklagene må etterforskes nøye, sier Konstantin von Notz, lederen for komiteen i den tyske nasjonalforsamlingen som holder øye med landets etterretningstjenester.

