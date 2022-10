Dykkere skal ta bilder av Nord Stream-ødeleggelsene

Et minejaktfartøy har med seg soldater om bord, mens en politibåt har med seg sivilt mannskap. Dykkere fra politiet skal ta bilder av ødeleggelsene på gassrørene nær den danske øya Bornholm, melder de tyske kringkasterne NDR og WDR.

Fire gasslekkasjer ble avdekket i slutten av september nær Bornholm i Østersjøen, i delvis dansk og delvis svensk farvann. Lekkasjene knyttes til de undersjøiske gassrørene Nord Stream 1 og Nord Stream 2, som går mellom Russland og Tyskland.

Ingen av de to rørledningene var i operativ drift på dette tidspunktet, men de var fulle av stillestående gass. Rørene er nå antatt å være tømt for gass, eventuelt er det innvendige trykket utlignet mellom gass og havvann slik at ytterligere lekkasje er stanset.

Lekkasjene utløste frykt om at Russland kan ramme kritisk europeisk infrastruktur som svar på Vestens militærstøtte til Ukrainas motoffensiv mot den russiske invasjonen.

EU og Nato antar at gasslekkasjene er resultat av sabotasje. Russiske myndigheter har avvist spekulasjoner om russisk innblanding som «dumme og absurde».

Nord Stream 1 eies av flere europeiske energiselskaper, med russiske Gazprom som hovedeier med 51 prosent. Nord Stream 2 eies helt og holdent av selskaper som er under Gazproms kontroll.

