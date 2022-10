Ukrainske myndigheter: 17 drept i nye angrep mot byen Zaporizjzja

I tillegg ble 40 andre såret i nattens rakettangrep, melder blant andre CNN og den ukrainske avisen Kyiv Independent, som viser til uttalelser fra byens fungerende ordfører Anatolij Kurtev.

– Som følge av rakettangrep mot Zaporizjzja gjennom natten, er boligbygninger og veier i et boligområde i byen blitt ødelagt, skriver Kurtev på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters.

Angrepet startet ved 19-tiden lørdag kveld lokal tid og fortsatte gjennom natten.

Guvernør Oleksandr Starukh sa tidligere natt til søndag at et høyhus i byen var blitt truffet i et angrep. Bilder i sosiale medier viser en boligblokk som er påført store skader.

Torsdag ble en fem etasjer høy boligblokk i samme by truffet i et angrep. Dødstallet der har blitt oppjustert flere ganger, siste gang til 17 drepte tidlig natt til søndag.

Byen ligger om lag 125 kilometer unna atomkraftverket ved samme navn.

