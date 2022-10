Kanal: Mexicanske karteller bruker sosiale medier for å rekruttere smuglere

Ifølge det konservative nyhetsmediet Fox News er det internasjonale, kriminelle organisasjoner som jobber på begge sider av grensen mellom USA og Mexico, og koordinerer sine operasjoner. Trafikken øker over tid, ifølge nettsida, og de skriver at de siste årene har stadig flere tydd til sosiale medier for å rekruttere smuglere.

En video postet i oktober, som avdelingen for samfunnssikkerhet i Texas har verifisert, vises en melding og et bilde av et trailer.

I meldingen spør posteren om noen kan kjøre en trailer fra McAllen, rett ved grensen til Mexico, til Houston. Traileren er klar, og for å gjøre oppdraget skal den som tar det få 70.000 dollar.

Talsperson for samfunnssikkerhetsavdelingen i Texas, Christopher Olivarez, sier at rettsvesenet i delstaten har sett en oppsving i rekrutteringsvideoer på Facebook siden slutten av januar. Dette tror han er en viktig forklaring bak en økning i antall tilfeller av menneskesmugling over grensen.

Millioner av sidevisninger

Bruken av sosiale medier til å rekruttere bidragsytere til smugling skal ha skutt fart fra begynnelsen av det som omtales som en flyktningkrise tidlig i fjor. Da rapporterte blant andre Fox News hvordan det de omtaler som «Cartel TikTok» oppnådde millioner av visninger på nett.

Smuglere skal også ha brukt Facebook, WhatsApp og Instagram til forskjellige typer tilrettelegging, som å selge campingvogner.

En talsperson for TikTok har sagt til Fox News at selskapet er veldig opptatt av å stanse denne typen virksomhet i appen.

– TikTok strengt forbyr promotering av og tilrettelegging for kriminelle aktiviteter, og vi jobber med etterforskningsfirmaer for å identifisere potensiell menneskehandel eller smugling, sa han.

Den demokratiske senatoren Kyrsten Sinema fra Arizona la forrige uke fram et lovforslag med mål om å slå ned på kartellenes bruk av sosiale medier for å rekruttere menneskesmuglere.

Ingen av de 84 menneskene som ble reddet ut av en trailer denne uka, trengte helsehjelp, skriver CNN. Hendelsen er under etterforskning som en menneskesmuglingssak.

I juni i år ble over 50 migranter funnet døde i en forlatt lastebil i Texas. President Joe Biden sa da at hendelsen viste behovet for å hamle opp med menneskesmuglere.

Brukt dataspill

Dagsavisen har tidligere omtalt at tilstrømmingen av migranter til USAs sørlige grense økte voldsomt i 2021. I mars i fjor ble rundt 172.000 papirløse migranter pågrepet mens de forsøkte å krysse grensen fra Mexico og inn i USA. Ikke på 15 år hadde det kommet så mange på bare én måned, ifølge amerikanske toll- og grensemyndigheter.

Myndighetene var da under økende press om å gå bort fra de strenge asylreglene som ble innført under Donald Trump i mars 2020 i møte med koronapandemien.

Situasjonen langs den sørlige grensen, menneskesmugling og behandlingen av migranter har lenge fått stor oppmerksomhet. Biden har blitt presset fra både høyre og venstre, og har forsøkt å oppheve flere av forgjengerens omstridte politiske avgjørelser.

Også andre medier enn Fox News har omtalt hvordan narkokartellene har gått nye veier i forsøk på å rekruttere. I fjor skrev nyhetsbyrået AP at kartellene skal ha brukt populære videospill for å lure til seg unge. I et tilfelle skal tre unge gutter mellom 11 og 14 år ha fått betalt bussbillett til nord i Mexico, der de skulle holde utkikk for kartellene.

Guttene skal ha blitt lovet 200 dollar i måneden, men de tre ble stanset før de kom så langt. Ifølge mexicanske myndigheter har andre karteller brukt samme framgangsmåte, men det er ikke kjent hvor utbredt praksisen er. Også AP viser til at det tidligere er kjent at narkokartellene bruker sosiale medier for å lokke til seg folk.

Mellom år 2000 og 2019 ble 21.000 unge under 18 år i Mexico drept, og 7.000 forsvant, ifølge nettverket for barns rettigheter i landet. Gruppa anslår at rundt 30.000 unge hadde blitt rekruttert av narkogjenger innen 2019. Ofte rekrutteres de av jevngamle, ifølge en rapport.

