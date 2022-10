Iranske ledere holdt krisemøte etter Mahsa Aminis dødsfall

President Ebrahim Raisi deltok på møtet, opplyser hans kontor søndag. Det gjorde også presidenten i nasjonalforsamlingen og lederen for det iranske rettsvesenet.

I en felles uttalelse oppfordrer de iranerne til å bevare nasjonens enhet og å stå imot «fiendtlige komplott» som Irans motstandere angivelig står bak.

Iranske kvinner har demonstrert over store deler av landet etter at Amini døde for nesten en måned siden. Hun var blitt pågrepet for ikke å ha fulgt reglene for hvordan iranske kvinner skal kle seg.

