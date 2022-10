Én måned igjen til mellomvalget: – Det viktigste i vår levetid

8. november er det tid for såkalt mellomvalg i USA. Ikke bare skal amerikanske velgere stemme inn hele Representantenes hus og en tredel av Senatet. En rekke andre posisjoner står også på valg, deriblant guvernørjobben i 36 av USAs 50 stater. Valgkampen er for lengst i gang, og både republikanere og demokrater reiser landet rundt og prøver å hanke inn velgere til sine kandidater.

– Dette er det viktigste mellomvalget i vår levetid. Stå opp. Kjemp tilbake, skriver Vermont-senator Bernie Sanders på Twitter.

Selv om han ikke selv står på valg, og ennå ikke formelt har sagt om han vil stille i presidentvalget i 2024, får ekspresident Donald Trump stor oppmerksomhet. Trump har gitt sin støtte til en rekke kandidater i ulike valg, og nå åpner han også endelig lommeboka, skriver nyhetsbyrået AP. Millioner av dollar skal brukes på TV-reklamer for noen av Trumps utvalgte kandidater i tida fram mot 8. november.

Trumps nyopprettede politiske handlingskomité MAGA Inc. skal framover stå bak reklamer i delstatene Nevada, Georgia og Arizona. Allerede står handlingskomiteen, en såkalt Super Pac, for reklamer som sendes i Pennsylvania og Ohio – to delstater der kampen om en senatsplass er jevn.

Mehmet Oz er blant kandidatene som stiller til valg med ekspresident Donald Trump i ryggen. Oz stiller fra delstaten Pennsylvania. (ED JONES/AFP)

Kandidat i hardt vær

Særlig pengebruken i Georgia får oppmerksomhet. Der har Trumps utvalgte kandidat til en senatsplass, Herschel Walker, havnet i trøbbel denne uka. Walker skal ifølge flere medier har oppfordret og betalt en tidligere kjæreste til å ta abort i 2009. I valgkampen har han imidlertid markert seg som en klar motstander av den føderale abortretten, og har blant annet sagt at han ikke støtter unntak ved verken voldtekt, incest eller hvis den gravides liv er i fare.

Republikaneren Herschel Walker kjemper om en senatsplass fra delstaten Georgia. Men denne uka har den uttalte abortmotstanderen kommet i trøbbel. (MEGAN VARNER/AFP)

Fredag sa Walkers ekskjæreste at han angivelig skal ha bedt henne om å ta ny abort to år seinere, ifølge The New York Times. Walker avviste først i et intervju at han kjente kvinnen, men har seinere sagt at han ikke vet noe om at hun tok abort.

Walker utfordrer Raphael Warnock, en av demokratenes to nåværende Georgia-senatorer, om plassen. Warnock ligger best an på flere meningsmålinger, ifølge en oversikt på nettsida RealClearPolitics. Reklamen som Trumps handlingskomité står bak i Georgia, og som er delt med AP, tar ikke for seg Trumps utpekte kandidat. Den går heller etter Warnock, og prøver å framstille både han og demokratene som for ekstreme.

Demokratenes Raphael Warnock sammen med president Joe Biden. (JIM WATSON/AFP)

MAGA Incs reklamer så langt har samme framgangsmåte, samtidig nevner ingen av reklamene som er sendt så langt Trump. Ekspresidenten selv har vært under voksende press om å endelig begynne å bruke penger før mellomvalget. Republikanernes mindretallsleder i Senatet Mitch McConnell har blant annet oppfordret Trump-støttede kandidater om å be ekspresidenten åpne sjekkheftet.

Også Demokratene har gått hardt inn på reklamemarkedet på oppløpssida. Helsider i flere aviser er brukt for å løfte fram viktige kampsaker, deriblant abort. Også på TV har abortkampen preget demokratenes reklameinnslag, skriver The Washington Post.

Flere viktige løp

Det holdes altså guvernørvalg i 36 av USAs 50 delstater, i tillegg til i tre territorier. Utfallet i flere av de jevnere valgene vil ikke bare ha noe å si for innbyggerne i disse statene, skriver The New York Times. Flere av guvernørene i vippestater kan bli avgjørende i kampen om demokratiet i USA, ifølge avisa. Mange republikanske velgere støtter påstanden om at presidentvalget i 2020 ble stjålet. En undersøkelse gjort av The Washington Post viser at også mange av republikanerne som 8. november står på valg til ulike maktposisjoner, benekter valgresultatet.

Guvernørene som skal velges nå, vil blant annet kunne gjøre det vanskeligere å avlegge stemme, eller til og med motsi et endelig valgresultat, uavhengig av hvilket parti som vinner.

Blant guvernørvalgene som løftes fram som noe å følge med på, er: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Kansas, Illinois, Texas og Florida.

Florida får i seg selv stor oppmerksomhet. Sittende guvernør Ron DeSantis stiller til gjenvalg, og utfordres av eksguvernør Charlie Crist. DeSantis har seilt opp som favoritt blant mange republikanere, og det spekuleres på om han sitter med ambisjoner om å stille i presidentvalget i 2024. Han sikret guvernørjobben i 2018, etter et valg der han fikk støtte av nettopp Trump.

Demokratenes Stacey Abrams er guvernør-kandidat i Georgia. Takket være det valgkamp-teamet hennes sier er mange grasrotgivere, har hun samlet inn store pengesummer. (ELIJAH NOUVELAGE/Reuters)

Også i Georgia er det knallhard kamp om guvernørjobben. Demokratenes Stacey Abrams har så langt samlet inn mer penger enn den sittende guvernøren, republikanske Brian Kemp. Abrams ble før 2020-valget nevnt som en mulig kandidat til å bli Joe Bidens visepresidentkandidat.

Hvem vinner Kongressen?

Mye handler riktignok om hvem som til sjuende sist ender med å sikre kontroll over Kongressen. Demokratene har i dag et lite flertall i Representantenes hus, mens det i Senatet er 50–50. Der gir bare visepresident Kamala Harris’ dobbeltstemme demokratene et lite overtak.

Kampen om Kongressen så lenge ut til å gå i Republikanernes favør. Det ville ikke vært uvanlig til mellomvalg å være; partiet til den sittende presidenten har ofte tapt terreng. Det fikk blant andre George W. Bush erfare i 2006 og Barack Obama i 2010. I 2018 gikk det ut over Trump, da demokratene sikret kontroll over Huset.

I år kommer ny opptegning av valgkretser på toppen, det samme gjør nye og strengere lokale valglover innført av republikanske folkevalgte i flere delstater.

Men det er lang ifra sikkert hvilken vei det til slutt går. RealClearPolitics’ valgkart gir i skrivende stund Republikanerne et lite overtak i Senatet – med 52 plasser mot Demokratenes 48. Nettsida FiveThirtyEights modell peker mot at det er størst sannsynlighet for at Republikanerne vinner Representantenes hus, samtidig som flere meningsmålinger går i Demokratenes favør når velgere blir spurt om hvilket parti de støtter.

Flere Trump-støttede kandidater som kniver om senatsplasser i jevne delstater har slitt, og mange republikanere har lagt skylden på ekspresidenten.

Flere pekte på at demokratene begynte å øyne håp etter at suppleringsvalg i New York i august endte med seier til demokraten Pat Ryan. Ryans valgkamp handlet mye om å forsvare abortrettighetene, og valget ble sett på som en syretest på om det er en sak som trekker velgere i år.

Beslutningen fra amerikansk høyesterett i sommer om å slå strek over Roe versus Wade, høyesterettsdommen fra 1973 som i praksis sikret den føderale retten til abort, har mobilisert politikere på begge fløyer. Flere delstater har i ettertid innført svært strenge abortrestriksjoner.

