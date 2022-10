Russiske myndigheter: Tre drept i eksplosjonen på Krim-broen

Eksplosjonen skal ha blitt utløst litt etter klokken 6 lokal tid. Bomben skal ha vært plassert i en bil eller lastebil. Den satte fyr på sju oljetankere som ble fraktet med tog til Krim, heter det i en uttalelse fra den russiske antiterror-kommisjonen, som siteres av russiske nyhetsbyråer.

Kommisjonen opplyser også at to strekninger av broen er delvis kollapset. Bilder fra stedet tyder på at eksplosjonen førte til betydelige ødeleggelser.

En rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Mikhajlo Podoljak, kaller brannen en begynnelse.

– Krim, broen, begynnelsen. Alt ulovlig må ødelegges, alt som er stjålet, må returneres til Ukraina, skriver Podoljak på Twitter.

Samtidig opplyser den russiske regjeringstalsmannen Dmitrij Peskov at brannen skal etterforskes, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Militæranalytiker Anders Puck Nielsen ved Forsvarsakademiet i Danmark mener broen har vært svært viktig for russernes krigføring sør i Ukraina.

– Denne broen er helt avgjørende for at russerne kan få forsyninger fram til den sørlige delen av fronten. Hvis de ikke kan få forsyninger over her, får de det svært vanskelig når de skal kjempe oppe i Ukraina, sier Nielsen til nyhetsbyrået Ritzau.

Han sier alt tyder på at Ukraina står bak eksplosjonen på broen.

Europas lengste

All bil- og togtrafikk over broen er stanset, meldte det russiske statlige nyhetsbyrået Ria Novosti tidlig lørdag morgen.

Krim-broen, som ble åpnet i 2019, er over 18 kilometer lang og den lengste i Europa. Til sammenligning er Øresundforbindelsen nesten 16 kilometer lang.

Forbindelsen mellom Krim og fastlandet består av en jernbanebro og en bro for veitrafikk som løper parallelt, og det er jernbanebroen som er lengst.

