– Vi snakker om en konflikt mellom det autoritære og det demokratiske

Fredag ble det klart at Ales Bjaljatski, Memorial og Center for Civil Liberties får Nobels fredspris for 2022.

Olexandra Matviychuk er styreleder i Center for Civil Liberties, og Dagsavisen har intervjuet henne flere ganger før krigen i Ukraina brøt ut.

Tidlig i februar, noen uker før Russland invaderte Ukraina, mens russiske tropper sto oppmarsjert langs grensa og lederne i Moskva insisterte på at de ikke kom til å invadere, beskrev Matviychuk det hun omtalte som en surrealistisk stemning.

– Den første følelsen jeg har er frustrasjon. Det er ikke en følelse man ønsker. På den ene sida begynner du å tenke på ulike ting du må gjøre, som å sikre medisinsk hjelp, om du må forlate hjemmet ditt, hva du må ha med deg. Men man må også fortsette dagliglivet og jobb. Det er surrealistisk.

– Vil slåss for vårt land

Matviychuk beskrev hvordan krig ikke var noe nytt for henne. Som menneskerettsforsvarer har hun siden 2014 jobbet for å dokumentere krigsforbrytelser. Fokuset har vært på mennesker som tas i ulovlig forvaring, kidnapping, tortur og drap på sivile.

– For meg har krigen vart i åtte år allerede. For å være ærlig er det vanskelig å takle. Vi er alle mennesker, sa Matviychuk.

Den gang sa hun at basert på folk hun hadde snakket med og meningsmålinger, var det ifølge henne et lite flertall av ukrainere som trodde at det var en reell trussel for en russisk invasjon.

– Det er en veldig forvirrende følelse. Ingen vil ha krig. Meningsmålinger over flere år har vist at frihet er viktigst for folk. Hvis det blir krig, vil vi slåss for vårt land, vår frihet og menneskeverd. Jeg håper at verden ikke bare vil se på det fra sidelinja, sa Matviychuk.

Hun sa da at hun ennå håpet på en eller annen form for diplomatisk løsning på konflikten.

Pakket kofferten

Noen uker etter at Dagsavisen snakket med Matviychuk første gang, men fortsatt før invasjonen, fortalte hun at hun hadde pakket krisekofferten.

– Vi har akseptert at vi er nødt til å kjempe om vi skal beholde demokratiet. Kreml vil aktivt forsøke å påvirke i regionen, og om nødvendig, bruke krig som verktøy til å nå sine mål, sa Matviychuk.

Hun fortalte at de som team hadde bestemt seg for å bli i Kyiv og fortsette menneskerettighetsarbeidet.

Matviychuk sa da at det var viktig for henne at konflikten ikke ble redusert til å bare handle om Russland og Ukraina.

– Om Russland angriper, vil ukrainerne så klart forsvare sitt land og sin frihet. Men vi snakker ikke bare om en konflikt mellom Russland og Ukraina. Vi snakker om en konflikt mellom det autoritære og det demokratiske. Vi håper at land som har frihet og demokrati som sine verdier, ikke vil holde seg unna, at verden ikke bare blir sittende og se på, sa Matviychuk.

