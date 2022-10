Professor sparket fordi elever mente undervisningen var for vanskelig

Kjemi-professoren Maitland Jonas Jr. ble sparket etter at mer enn 80 av hans 350 studenter mente undervisningen var for vanskelig og at de hadde fått for dårlig hjelp under pandemien.

Studentene hadde signert en underskriftskampanje for at en forandring måtte skje, men hadde ikke bedt om at professoren skulle bli sagt opp.

“Vi vil du skal forstå at i en klasse med en så høy andel faller ut eller får dårlige karakterer”, stod det i det dokumentet elevene hadde signert på.

Enkelte andre elever mente klagerne sto for dårlige akademiske standarder.

Professorer protesterer

Flere kjemiprosessorer protesterte på avgjørelsen. I et brev skrev professorene at de fryktet avgjørelsen kunne svekke fakultetets frihet og true dokumenterte undervisningspraksiser.

«Vi er samme på den samme siden, men vi bruker i mange tilfeller feil beregninger for å beregne suksess», skrev en av professorene Stephanie Lie i en tweet. Han fryktet også at professorers handlinger overfor studenter kunne bli drevet av frykt.

Til The Guardian har professoren sagt at han tidligere hadde vurdert å pensjonere seg, men valgte å protestere på oppsigelsen fordi han fryktet at beslutningen kunne få betydning for andre professorer og fakulteter.

En talsperson for universitetet forsvarte oppsigelsen med dårlige studentevalueringer og at mange elver skal ha droppet ut. Ifølge talspersonen har professoren også fått klager fra studenter som mener de har blitt utsatt for avvisning, nedlatende oppførsel og manglende åpenhet om karaktersetting.

