Fredsprisvinner Memorials Moskva-kontor overtas av den russiske staten

Ordren kom samme dag som den russiske menneskerettsorganisasjonen ble tildelt Nobels fredspris sammen med den belarusiske menneskerettsforkjemperen Ales Bjaljatskij og ukrainske Center for Civil Liberties.

Tverskoj-domstolen har fastslått at kontorlokalene skal overføres til staten, melder Interfax fredag kveld. Under rettsmøtet anklaget en representant for påtalemyndigheten organisasjonen for å ha «rehabilitert naziforbrytere og for å ha vanæret myndighetene og skapt et falskt bilde av Sovjetunionen».

Memorial har tidligere fått ordre om å stenge virksomheten, og organisasjonen ble offisielt oppløst i desember i fjor. Russiske myndigheter mener at den har brutt loven om utenlandske agenter – en betegnelse som blir brukt på organisasjoner som får utenlandsk støtte.

Kneblet av domstolene

Memorial har satt seg som mål å bevare minnet om overgrepene som ble gjort i Sovjetunionen og i Russlands kriger i Tsjetsjenia. Den har et enormt arkiv som dokumenterer menneskerettsbrudd som ble begått i Sovjet-tiden, og har stilt spørsmål ved det offisielle narrativet om tiden under Josef Stalin.

Men det siste året har organisasjonens arbeid blitt kneblet ved hjelp av en rekke juridiske kjennelser.

I desember i fjor ba Memorial president Vladimir Putin om å gripe inn for å stanse domstolenes forsøk på stenge virksomheten. Men Putin svarte med å anklage Memorial for å jobbe på vegne av «terrorist- og ekstremistorganisasjoner» i sitt eget menneskerettsråd.

En av Memorials grunnleggere, Jan Ratsjinskij, sa fredag at fredsprisen vil gi Memorial og alle andre russiske menneskerettsforkjempere moralsk styrke.

En annen representant, Oleg Orlo, sa at prisen er en viktig anerkjennelse, men at det er naivt å tro at den vil gi noen form for beskyttelse. Han fordømte også Russlands angrep på Ukraina.

