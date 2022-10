Britisk minister sparket etter anklager

Britiske medier melder at handelsminister Conor Burns (50) fredag ettermiddag ble bedt om å gå av.

«Etter et varsel om alvorlig embetsforsømmelse har statsministeren bedt Conor Burns MP om å forlate regjeringen med umiddelbart virkning», heter det i en pressemelding fra det britiske statsministerkontoret fredag ettermiddag.

I uttalelsen heter det videre at statsminister Liz Truss grep inn umiddelbart etter å ha blitt informert om anklagene mot Burns.

Det er fortsatt ikke klart hva anklagene mot Burns består i.

Det konservative partiet har samtidig bekreftet at Burns er suspendert fra partiet. Han er under intern gransking for upassende oppførsel, etter en hendelse som skal ha inntruffet under det konservative partiets landsmøte denne uken, melder avisen The Sun.

Britain European Reset (Kirsty Wigglesworth/AP)

Burns sier til The Sun at han vil samarbeide med etterforskningen og ser fram til å renvaske seg.

Conor Burns var minister for Nord-Irland i regjeringen til Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson. Han ble utnevnt til handelsminister da Liz Truss tok over som statsminister i september.

Conor Burns var handelsminister også i 2020, da han trakk seg etter kritikk fra det britiske underhusets kontrollkomite. Burns hadde grepet inn til fordel for sin far i en lånetvist, og sendt et brev til farens kreditorer på underhusets offisielle brevpapir. Han ble oppnevnt til Nord-Irland-minister i 2021 og tilhørte statsminister Boris Johnsons indre krets av venner og rådgivere.





