Biden advarer mot atomvåpen-ragnarok

– Vi har ikke stått overfor muligheten for ragnarok siden Kennedy og Cubakrisen i 1962, sa Biden på et demokratisk kampanjearrangement i New York torsdag.

– Putin spøker ikke når han snakker om mulig bruk av taktiske atomvåpen eller biologiske eller kjemiske våpen, for styrkene hans underpresterer i betydelig grad, fortsatte han.

USA forsøker nå å fastslå hva som kan få Putin til å ta i bruk slike våpen, sa Biden.

– Hvor finner han en vei ut, spurte Biden retorisk.

[ Biden benåder tusenvis av marihuana-dømte ]

Global ødeleggelse

Biden utfordret i talen også russisk militærdoktrine og slo fast at bruk av taktiske atomvåpen raskt kan utarte til global ødeleggelse.

– Man kan ikke på enkelt vis bruke et taktisk våpen uten å ende opp med armageddon, sa Biden.

Presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan understreket nylig at USA har vært klar på hva konsekvensene av å bruke slike våpen vil bli.

– Men vi ser ikke noen tegn til bruk av atomvåpen i nær framtid, la han til.

[ Regjeringen får havne-kritikk fra både Venstre og Høyre: – Burde stenge helt ]

Atomvåpendoktrine

Russlands atomvåpendoktrine fastslår at slike våpen kan benyttes når landets eksistens er truet, og ifølge vestlige eksperter er denne doktrinen uendret.

President Vladimir Putins ulovlige annektering av fire delvis russiskokkuperte fylker i Ukraina innebærer imidlertid at disse i Moskva blir sett på som en del av Russland.

Putin slo nylig fast at Russland vil ta i bruk alle midler for å forsvare de annekterte områdene i Ukraina, om nødvendig også atomvåpen.

Saken fortsetter under videoen

Annekterte områder

Utenriksminister Sergej Lavrov understreker også at Russlands atomvåpendoktrine gjelder i disse områdene.

– Samtlige lover, doktriner, konsepter og strategier gjelder for hele den russiske føderasjonens territorium, sa han til avisa Zvezda.

Russlands tidligere statsminister Dmitrij Medvedev, som er nestleder i landets sikkerhetsråd, utelukker heller ikke bruk av atomvåpen.

– Hvis Russland eller våre allierte blir angrepet med denne typen våpen, eller hvis aggresjon med bruk av konvensjonelle våpen truer selve statens eksistens, vil Russland bruke atomvåpen, sa han nylig.

[ Dette vet vi om atomangrep: – Putin kan ikke alene utstede en ordre (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen