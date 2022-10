Negativ kredittvurdering for britisk statsgjeld

Statsminister Liz Truss har lansert et program for lånefinansierte skattekutt som ifølge Fitch vil svekke forutsigbarheten i skattepolitikken og føre til en betydelig økning i budsjettunderskuddene på mellomlang sikt.

– Den store og ufinansierte skattepakken som ble kunngjort som en del av regjeringens plan for økonomisk vekst, kan medføre store underskudd i årene framover, heter det i en uttalelse fra Fitch.

Kredittvurderingsselskapet legger til at uttalelser fra finansministeren om muligheten for ytterligere skattekutt og endringer i skattelovene som ble vedtatt i januar, svekker forutsigbarheten i skatteregimet.

I sin tale til det konservative partiets landsmøte fastholdt Truss at status quo ikke er en vei å gå for britisk økonomi, men regjeringen måtte likevel trekke et omstridt forslag om 45 prosents skattelette for de aller rikeste.

Under avslutning på landsmøte onsdag lovet Truss å styre Storbritannia mot økonomisk vekst og nye arbeidsplasser.

