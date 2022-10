HRW: Sikkerhetsstyrker skyter og dreper demonstranter i Iran

Menneskerettsorganisasjonen mener å ha dokumentert en rekke hendelser der iranske sikkerhetsstyrker har brukt overdreven eller dødelig makt mot demonstranter i 13 byer.

HRW har studert videoer fra demonstrasjonene, samt intervjuet øyevitner og ett medlem av sikkerhetsstyrkene.

Videoer viser sikkerhetsstyrker som bruker hagle, automatgevær og håndvåpen mot deltakere i stort sett fredelige og ofte folksomme demonstrasjoner. I noen tilfeller ble folk skutt mens de løp vekk. Til sammen er hundrevis drept eller såret, ifølge HRW.

– De iranske myndighetenes brutale håndtering av demonstrantene i mange byer tyder på at det er en felles innsats fra regjeringen – for å knuse meningsmotstand med en grusom forakt for liv, sier Tara Sepehri Far i HRW, som har hovedkontor i New York.

Saken fortsetter under videoen

– Sikkerhetsstyrkenes omfattende skyting av demonstranter tjener bare til å øke sinnet mot en korrupt og autokratisk regjering, sier hun.

Demonstrasjonene brøt ut 16. september etter at 22 år gamle Mahsa (Jina) Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt.

HRW mener internasjonalt press mot Iran er nødvendig for å få en slutt på maktbruken. Organisasjonen ber videre om en FN-ledet uavhengig gransking av alvorlige overgrep begått under demonstrasjonene.

[ Stortingspresidenten om Iran-videoen sin: – Jeg hadde ikke regnet med at den skulle bli sett av så mange ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen