Sverige: Styrket mistanken om sabotasje etter gasslekkasjer i Østersjøen

– Det er gjort beslag på åstedet og disse skal nå etterforskes. Saken er svært sensitiv, sier kammeradvokat Mats Ljungqvist, som leder etterforskningen, i en pressemelding fra Åklagarmyndigheten torsdag.

– Det er en alvorlig hendelse, og det er et styrkebudskap at involverte myndigheter ivaretar sine respektive oppgaver på best mulig måte, sier han videre.

Analyse: Tusen ganger mer metan

Svenske forskere opplyser at det nå er tusen ganger høyere metannivå enn normalt i området rundt gasslekkasjene fra Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen.

Det viser resultater fra forskningsfartøyet Skagerack, som har gjennomført analysen noen nautiske mil fra lekkasjene, skriver Sveriges Radio.

Ifølge vitenskapelig leder om bord, Katarina Abrahamsson, kan de høye metankonsentrasjonene påvirke havets plankton, men det er behov for flere analyser for å bekrefte dette.

