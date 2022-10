Forskere: Nord Stream-lekkasjene lekket mindre metangass enn fryktet

Forskere fra den franske atomenergikommisjonen CEA sier de er overrasket over funnene. Dataen er hentet fra overvåkingsstasjoner over hele Europa.

Forrige uke kom nyheten om at gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 lekker utenfor øya Bornholm i Østersjøen. Både eksperter og politikere mener at eksplosjonene skyldes sabotasje.

Forskerne har vært bekymret for konsekvensene lekkasjene får for klimaet, men understreker at disse mengdene med metan er kun en brøkdel av globale utslipp.

– Dette er ikke gode nyheter, men det er heller ikke en klimabombe, sa den franske sjefforsker Philippe Ciais.