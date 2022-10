Frederiksen varsler nyvalg og vil ha samlingsregjering i Danmark

Kunngjøringen om nyvalg kom under en pressekonferanse utenfor statsministerboligen Marienborg onsdag ettermiddag.

– Det er krig i Europa og økonomisk usikkerhet. Prisene stiger på alt vi trenger. Den viktige oppgaven akkurat nå er å få Danmark trygt gjennom krisen, sa Frederiksen.

– Det er en sikkerhetspolitisk, energipolitisk og økonomisk krise, men vi vet at vi skal klare det, slik vi også kom oss gjennom koronapandemien, fortsatte hun.

Vil ha samlingsregjering

– Vi går til valg som sosialdemokrater, men er klare for kompromisser og samarbeid. Tiden er kommet for å finne en ny form for regjeringssamarbeid i Danmark, en mer bredt sammensatt regjering med partier fra begge sider, sa Frederiksen.

Invitasjonen til en bred regjering står i sterk kontrast til det Frederiksens parti Socialdemokraterne har ønsket tidligere: å fortsette med en ettpartiregjering.

– Vi foreslår en helhetsplan for velferdssamfunnet, bedre lønn og arbeidsvilkår for folk og et oppgjør med byråkrati. Folketingsvalget blir et trygghetsvalg, for den enkelte, for familiene og deres økonomiske hverdag, sa hun.

Varslet mistillit

Valget utskrives nær åtte måneder før Folketingets periode ville utløpt. Bakgrunnen er at støttepartiet Radikale Venstre lovet å stille mistillitsforslag mot regjeringen under Folketingets åpningsdebatt torsdag, dersom det ikke ble utskrevet nyvalg.

Radikale Venstre sa de ikke kan støtte Frederiksens regjering på grunn av det som kom fram i redegjørelsen til den såkalte Minkkommisjonen. Den undersøkte hvordan regjeringen hadde gått fram under den såkalte minksaken, der det ble tatt en avgjørelse om å avlive alle mink i Danmark fordi det ble oppdaget en mutert variant av koronaviruset i dyrearten. Kommisjonens konklusjon var at den avgjørelsen var ulovlig.

Det er svært jevnt mellom de to blokkene i dansk politikk på meningsmålingene, og flere partier har heller ikke klargjort hvilken statsministerkandidat de ønsker å støtte.

