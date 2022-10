USA og allierte raser etter at Nord-Korea avfyrte rakett mot Japan

Nord-Korea avfyrte tirsdag morgen en mellomdistanserakett som gikk over Japan og landet i Stillehavet.

Det er første gang på fem år at landet skyter opp en rakett rettet mot Japan. Oppskytingen anses som den mest betydelige prøven siden januar, da landet sendte opp en Hwasong-12 mellomdistanserakett som kunne nå det amerikanske territoriet Guam.

Japan og Sør-Korea innkalte til sikkerhetsmøter for å drøfte oppskytingen. Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol sa at de vil diskutere Nord-Koreas «hensynsløse atomprovokasjoner», som vil bli møtt med kraftig respons fra Sør-Korea og det internasjonale samfunn.

Den japanske regjeringen ba innbyggere søke tilflukt, og togtrafikken ble midlertidig stanset i to nordøstlige regioner.

– Farlig og hensynsløs

– Dette er en voldshandling etter nylig gjentatte oppskytinger av ballistiske missiler. Vi fordømmer dette på det sterkeste, sa statsminister Fumio Kishida.

Fra USA heter det at oppskytingen er «farlig og hensynsløs,» og mener det viser Nord-Koreas forakt for beslutninger fra FNs sikkerhetsråd og internasjonale normer og regler.

– USA vil fortsette med sin innsats for å begrense Nord-Koreas mulighet til å bygge opp ballistiske missiler og masseødeleggelsesvåpen, sammen med allierte og FN-partnere, sier talskvinnen Adrienne Watson fra USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Raketten som ble avfyrt har rekkevidden til å nå den amerikanske stillehavsøya Guam, som huser en stor amerikansk luftvåpenbase.

Rakettalarmen ble utløst

Japans rakettvarslingssystem ble utløst klokka 7.29 tirsdag morgen. På TV-skjermene viste den nasjonale kringkasteren NHK varselmeldingen.

«Nord-Korea ser ut til å ha skutt opp et missil. Vennligst evakuer inn i bygninger eller under jorda, het det i varselet.

TV-kanalen opplyste at varselet ble iverksatt for to nordlige regioner av landet, der det ble antatt at raketten var på vei.

Rundt klokka 8 tvitret den japanske statsministerens kontor at et prosjektil som ser ut til å være et nordkoreansk ballistisk missil, sannsynligvis fløy over Japan.

I en uttalelse sa den japanske kystvakten at raketten så ut til å ha landet i sjøen, og advarte fartøyer om ikke å nærme seg noen fallende gjenstander.

Femte oppskyting

Dette var den femte oppskytningen på ti dager. Den nordkoreanske aktiviteten skjer samtidig som både USA og Sør-Korea viser militære muskler. I forrige uke avviklet de store anti-ubåtøvelser med japanske marinestyrker.

Nord-Korea ser på slike øvelser som en invasjonsøvelse, mens motparten bedyrer at de kun er av defensiv karakter.

Ifølge sørkoreanske medier har Nord-Korea skutt opp ballistiske raketter 21 ganger og kryssermissiler to ganger i år.

