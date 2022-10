Tysklands tidligere statsminister Angela Merkel får Nansenprisen

Det kunngjør FNs flyktningorganisasjon UNHCR i en pressemelding.

– Ved å hjelpe mer enn én million flyktninger til å overleve og gjenoppbygge livene sine, viste Angela Merkel stort moralsk og politisk mot, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi.

Tyskland tok imot 1,2 millioner flyktninger og asylsøkere i 2015 og 2016, svært mange av dem syrere. Merkel, som var statsminister i 2005-2021, sa den gang at «det var rett og slett et humanitært imperativ».

Prisen deles ut i Genève 10. oktober. Der vil også fire regionale vinnere være til stede.

I Afrika vant den frivillige brannslokkingsgruppa Mbera Fire Brigade i Mauritania, i Amerika Vicenta Gonzalez i Costa Rica, i Asia og Stillehavet organisasjonen Meikswe Myanmar, og i Midtøsten og Nord-Afrika den irakiske gynekologen Nagham Hasan.

– Wir schaffen das

Utvelgelseskomiteen roser Merkels lederskap, mot og medfølelse, men også hennes rolle i den kollektive tyske innsatsen for å motta og integrere flyktninger.

– Wir schaffen das (Vi klarer dette), uttalte Merkel 31. august 2015, et sitat som ble et symbol for Europas håndtering av krisen.

Nansenprisen er en internasjonal hedersbevisning som ble opprettet i 1954 for å hedre individer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for flyktninger og fordrevne. Den består av en medalje og 150.000 dollar som går til et veldedig formål vinneren velger ut.

– Det var ekte lederskap, appellerende til vår felles menneskelighet, i kontrast til dem som forkynte frykt og diskriminering. Hun viste hva som kan oppnås når politikere handler rett og jobber for å finne løsninger på verdens utfordringer i stedet for bare å flytte ansvaret til andre, sier Grandi.

Oppkalt etter Nansen

Prisen er oppkalt etter Fridtjof Nansen, som ble kjent for sin store innsats for flyktninger etter 1. verdenskrig og var første høykommissær for flyktninger i FNs forløper Folkeforbundet. Første vinner var USAs tidligere førstedame Eleanor Roosevelt, mens fjorårets vinner var den humanitære organisasjonen Jeel Albena i Jemen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) gratulerer Merkel med Nansenprisen.

– Merkel har vært en framtredende og modig drivkraft i Tyskland og i Europa, spesielt for å beskytte flyktninger i en vanskelig tid, sier Huitfeldt i en pressemelding.

[ Polen krever krigserstatning fra Tyskland ]

---

Fakta om Nansenprisen

Nansenprisen er en internasjonal hedersbevisning som ble opprettet i 1954 for å hedre individer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for flyktninger og fordrevne.

Prisen er FNs mest høythengende og deles ut av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i samarbeid med Flyktninghjelpen. Årets prisseremoni holdes 2. oktober i Genève.

Prisen består av en medalje og 150.000 dollar, som går til et verdig formål som vinneren velger.

Prisen er oppkalt etter Fridtjof Nansen, som var Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger.

Prisen er tidligere delt ut til blant andre Eleanor Roosevelt, Graça Machel og Luciano Pavarotti. Årets vinner er Tysklands tidligere statsminister Angela Merkel.

---