Svakheter i Forsvaret: – Veldig alvorlig og bekymringsfullt

– I dag legger Riksrevisjonen fram en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt fram noen gang, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tirsdag.

Riksrevisjonen har funnet svakheter i Forsvarets kommunikasjonssystemer som kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet. Rapporten tar for seg informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. I konklusjonen henter Riksrevisjonen fram sin sterkeste kritikkform – nemlig «svært alvorlig». Sist gang dette ble tatt i bruk, var i 2019, skriver NTB.

– Bakgrunnen for Riksrevisjonens sterke kritikk er at svakhetene vi avdekker, kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, sa riksrevisoren.

Rapporten konkluderer blant annet med at det er sårbarheter i sikkerheten i Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer som gir risiko for svekket operativ evne.

«Undersøkelsen viser at det er mangler ved Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer både når det gjelder samvirke og sikkerhet. Riksrevisjonen mener at dette er svært alvorlig», skriver Riksrevisjonen i en ugradert oppsummering av en større rapport som er gradert.

– Bekymringsfullt

– Det er veldig alvorlig og bekymringsfullt, likevel er det en slags trøst å finne i det at Norge antakeligvis er blant de beste i klassen på dette feltet, sier seniorforsker Niels Nagelhus Schia ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen.

Niels Nagelhus Schia er seniorforsker og leder for NUPIs forskningssenter på digital teknologi og cybersikkerhet. (NUPI)

Schia leder Nupis forskningssenter på digital teknologi og cybersikkerhet.

– Er det overraskende?

– Den teknologiske utviklingen går veldig raskt, og det er ikke overraskende at det er funnet svakheter i forsvarets systemer. Det som er overraskende er heller hvor alvorlige disse svakhetene er, sier Schia.

– Hva kan være konsekvensene av dette?

– Konsekvensene kan være at forsvaret har manglende evne til å oppdage og stanse digitale angrep, at man ikke har full kontroll på sikring av informasjon, sårbarheter i forsvarets informasjonssystemer som påvirker den operative evnen, samt at dette kan bli dyrt for skattebetalerne, sier Schia.

På spørsmål om hva som bør gjøres, svarer Schia:

– Det er nok mange ting som kan og bør gjøres. Et sted å begynne handler nok om prioriteringer, økt kompetanse og bedre forståelse av problematikken.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) svarer på kritikken i oppsummeringen fra Riksrevisjonen.

Han erkjenner utfordringene.

– Statsråden viser til at den gjeldende IKT-strategien for forsvarssektoren er utformet for å møte disse utfordringene. Det er imidlertid behov for tiltak som kan øke gjennomføringen av strategien. Statsråden ser svært alvorlig på dette og tar Riksrevisjonens anbefalinger med seg i det videre arbeidet, sier Gram i sitt tilsvar.

[ La ned beredskap til sjøs: – Det dummeste som ble gjort ]

Konklusjonene

Dette er rapportens konklusjoner:

Mangler i samvirket mellom Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer kan påvirke Forsvarets operative evne.

Kommando- og kontrollinformasjonssystemer med ulik teknologi påvirker mulighetene for samhandling.

Ulike sikkerhetsdomener påvirker informasjonsutvekslingen mellom systemer.

Mangler ved taktisk datalink reduserer mulighetene for å utveksle data.

Sårbarheter i sikkerheten i Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer gir risiko for svekket operativ evne.

Mangler i oversikt og dokumentasjon på IKT-området påvirker muligheten for å ivareta sikkerheten i informasjonssystemene.

Forsvaret har skjermingsverdige informasjonssystemer som ikke tilfredsstiller sikkerhetslovens krav.

Forsvaret har mangler i evnen til å oppdage og stanse digitale angrep.

Svakheter i sikkerhetsstyringen forsterker utfordringene.

Forsvarsdepartementet har over tid ikke greid å realisere effektive og sikre informasjonssystemer som understøtter Forsvarets operative evne.

Svak styring har medvirket til utfordringene på IKT-området og svekket verdien av investeringer.

Overlappende og uklare ansvarsforhold mellom etatene i forsvarssektoren har påvirket gjennomføringsevnen på IKT-området.

Mangel på kompetanse har medvirket til at forsvarssektoren ikke har klart å løse mange av utfordringene på IKT-området.

[ – Norsk gass har aldri vært strategisk viktigere enn i dag ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen