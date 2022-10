Polen krever 1.300 milliarder i krigserstatning fra Tyskland

Polens utenriksminister har sendt et offisielt brev til Tyskland og krevd 1300 milliarder kroner i erstatning for gjenoppbyggingen etter nazistenes ødeleggelser under andre verdenskrig.

Utenriksminister Zbigniew Rau i Polen sier også at Tyskland må levere tilbake kunst, arkiver og bankbeholdninger som nazistene tok under okkupasjonen fra 1930 til 1945. Dessuten ber han tyske myndigheter må informere befolkningen i Tyskland om de katastrofale konsekvensene krigen hadde for Polen, skriver ABC News.

Polske myndigheter sier at hvis Polen betaler erstatning vil det styrke forholdet mellom landene, og gjøre det mulig å legge et vondt kapittel i historien bak seg.

Tyskland utenriksminister Annalena Baerbock er uenig i at Tyskland skal betale mer erstatning enn de allerede har gjort.

Hun påpeker at Tyskland betalte erstatning etter krigen, og at territorier som ble fratatt Polen under krigen ble kompensert med land som tidligere har tilhørt Tyskland.

Samtidig påpekte hun at nabolandene har et ansvar for å bevare tilliten til hverandre som er bygget opp.

– Det inkluderer å forsone seg å ikke glemme de enorme skadene Tyskland påførte det polske folk, sier hun.

Baerbock viser også til at Tyskland betalte en kompensasjon to tidligere fanger i konsentrasjonsleirer og ofre for tvangsarbeid, i 1990, og at blant de som fikk erstatning var mange fra Polen.

