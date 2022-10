Minst tre banker stormet av kunder i Libanon

Mange libanesiske bankkunder har fått store problemer etter at bankene har satt strenge begrensninger på hvor mye sparepenger de kan ta ut. Grunnen til uttaksbegrensingen er frykt for at bankene blir tømt for utenlandsk valuta som følge av den dype økonomiske krisen i landet.

Blant dem som tirsdag krevde å få ta ut sparepengene sine, var en pensjonert offiser som ville sende penger til sønnen som studerer i Ukraina.

Med våpen i hånd tok han tre gisler i en BLC-filial i Chtaura, en by som ligger rundt 45 kilometer øst for Beirut, ifølge en interesseorganisasjon for libanesiske bankkunder.

Ville selge en nyre

Mannen skal gjentatte ganger ha bedt banken om å få overføre penger til sønnen, som verken greier å betale husleie eller studieavgift.

Tirsdag krevde den fortvilte faren å ta ut 24.000 dollar fra sparekontoen sin for å overføre dem til sønnen, men i stedet for å få kravet oppfylt, ble han pågrepet.

Tidligere skal mannen ha tilbudt seg å selge en nyre for å dekke sønnens utgifter fordi banken i flere måneder har nektet ham å ta ut penger.

Også i byen Tyr sør i landet ble en bank stormet av en sint kunde tirsdag. Og i byen Tripoli i nord stormet ansatte i et elverk en bank med krav om å få ta ut lønningene sine, ifølge et libanesisk nyhetsbyrå.

Private vakter

Bankene i Libanon har innført strenge grenser på bankuttak etter at den libanesiske økonomien brøt sammen i 2019.

Etter minst tre ran i september har de begynt å leie inn private sikkerhetsvakter, og de tar kun imot kunder som har forhåndsbestilt time.

Tre firedeler av Libanons befolkning er kastet seg ut i fattigdom i en økonomisk krise som Verdensbanken beskriver som en av de verste på over hundre år. Det libanesiske pundet har mistet 90 prosent av sin verdi mot dollar, noe som gjør det vanskelig for millioner av innbyggere å takle de skyhøye prisene.