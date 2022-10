Kvantefysikere får årets nobelpris

Det kunngjorde Hans Ellegren ved Kungliga Vetenskapsakademien tirsdag.

Prisen går til trioen for «eksperimenter med sammenflettede fotoner som påviste brudd mot Bell-ulikheter og banet vei for kvanteinformasjonsvitenskap», heter det i kunngjøringen fra Kungliga Vetenskapsakademien.

– Alain Aspect, John Clauser og Anton Zeilinger har hver og en gjort banebrytende eksperimenter med sammenflettede kvantetilstander, der to partikler hører sammen i en enhet også når de er atskilte. Med sine resultater har de banet veien for ny teknologi bygget på kvanteinformasjon.

Nyhetsbyrået TT har innhentet kommentar fra vinnerne.

– Hahaha! Jeg er veldig glad, sier Clauser, som befinner seg i USA og ble oppringt midt på natten.

– Jeg er fortsatt i sjokk, men det er et positivt sjokk. Jeg forstår at prisen er veldig vanskelig for forskningsområdet. Men jeg er nysgjerrig på hva vi kommer til å se om ti, tjue år, sier Zeilinger.

