Amerikansk påtalemyndighet: Oath Keepers planla væpnet opprør

Ifølge påtalemyndigheten visste ekssoldaten Stewart Rhodes nøyaktig hva han gjorde da han ledet gruppas tilhengere mot Kongressen 6. januar 2021.

– Han var som en general på slagmarken, sa statsadvokat Jeffrey Nestler mens han viste videoer av det voldelige angrepet utført av flere titall Oath Keepers-medlemmer kledd i militærlignende kamputstyr.

– Den 6. januar kokte Oath Keepers sammen en plan for et væpnet opprør, der de planla å bruke makt for å gå imot USAs regjering. De dro ikke til hovedstaden for forsvare og hjelpe. De dro dit for å angripe, sa han.

«Fredsbevarende» styrke

Rhodes' advokat Philip Linder avviste imidlertid framstillingen. Han sa i stedet at Oath Keepers dro til Washington for å holde vakt under Trumps tale og under andre Trump-arrangementer. Linder beskriver gruppen som en «fredsbevarende» styrke.

– Dette er det største lureriet i det amerikanske rettssystemets historie, sa David Fisher, som forsvarer Thomas Caldwell, en av de andre tiltalte i saken.

Ifølge tiltalen var han ansvarlig for å forberede en tungt bevæpnet, men aldri mobilisert enhet rett utenfor Washington dagen for opprøret. Men advokatens hans sa at Caldwell aldri gikk inn i kongressbygningen og aldri angrep noen.

– Han dro til Washington på en date med kona, hevdet forsvareren.

Den første av hundrevis

Rettssaken er den første av hundrevis av saker fra angrepet 6. januar. Med en potensiell fengselsstraff på 20 år, står mye på spill for justisdepartementet.

Myndighetene ønsker å understreke alvoret i hendelsen, da Trump-tilhengere forsøkte å hindre Kongressen i å godkjenne Joe Bidens valgseier i november 2020.

Av 870 personene som sakene omfatter så langt, er det bare de færreste som er tiltalt for oppvigleri. For det meste dreier det seg om medlemmer av selvutnevnte militsgrupper som Oath Keepers og Proud Boys, som angivelig planla og koordinerte angrepet.

