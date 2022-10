Liz Truss snur om utskjelt skatteforslag

Finansminister Kwasi Kwarteng skriver på Twitter at skatteforslaget «har blitt en distraksjon fra det overordnede målet om å takle utfordringene i landet».

– Som en følge av dette, kunngjør jeg at vi ikke gjennomfører disse kutt, skriver han.

For ti dager siden la regjeringen fram et budsjettutkast som blant annet foreslo å kutte inntektsskatten for dem som tjener over 1,8 millioner kroner. Forslaget har høstet mye kritikk, både internt i partiet og hos opposisjonen.

De konservative holder i disse dager sitt landsmøte.

