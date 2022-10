Kim Kardashian får millionbot for villedende reklame

Det hun unnlot å gjøre klart, var at hun ble betalt for å gjøre dette, noe den amerikanske tilsynsmyndigheten SEC har slått ned på. Kardashian har 331 millioner følgere på Instagram og er en av tjenestens ti mest fulgte personer.

Hun opplyste ikke at hun fikk 250.000 dollar for å snakke pent om kryptovalutaselskapet EthereumMax, ifølge SEX.

Boten er på en million dollar, men tilsynet legger på honoraret til Kardashian pluss renter. Hun har også fått forbud mot å reklamere for lignende produkter i tre år framover.

– Denne saken er en påminnelse om at slike investeringsprodukter ikke passer for alle, selv om berømtheter og influensere promoterer dem, sier lederen for SEC, Gary Gensler.

Kardashian er fornøyd med å ha løst saken, har samarbeidet fullt ut med SEC og ser fram til å legge saken bak seg, opplyser en av hennes advokater.