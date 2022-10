Irans øverste leder beskylder USA for å stå bak opptøyene i landet

Mandag brøt Khamenei flere ukers taushet og kommenterte for første gang demonstrasjonene og protestaksjonene som har spredd seg til hele landet etter at den 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt.

Den øverste lederen sa at han var «knust» av dødsfallet og at det var en trist hendelse. Men han gikk raskt over til å fordømme protestene som et utenlandsk komplott for å destabilisere Iran.

– Disse opptøyene var planlagt. Usikkerheten og voldsbruken er det USA, sionistene og deres lakeier som står bak, hamret Khamenei.

