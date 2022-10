Våpenhvilen utløpt i Jemen

– Det er leit at ingen avtale ble oppnådd i dag, da en utvidet våpenhvile ville gitt ytterligere fordeler for befolkningen, sier FNs utsending til Jemen, Hans Grundberg, i en uttalelse som bekrefter at den seks måneder lange våpenhvilen offisielt er over.

Han legger til at forhandlingene fortsetter, og oppfordrer samtidig til ro.

Krigen i Jemen mellom de Iran-støttede houthi-opprørerne og en koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden 2014 kostet hundretusenvis av liv og skapt det FN kaller verdens verste humanitære krise.

– Ingen reell vilje

En foreløpig våpenhvileavtale kom på plass i april og er siden blitt fornyet to ganger. Denne gangen har det ikke skjedd innen utløpet av den forrige, til tross for forsøk fra Grundberg på å få det til.

– De siste seks månedene har vi ikke sett noen reell vilje til å sette humanitære temaer øverst på dagsordenen, heter det i en uttalelse fra houthiene i helgen. De beskylder koalisjonen for å trekke ut forhandlingene om tiltak som kan «lindre det jemenittiske folkets lidelser».

De stridende partene har stort sett overholdt våpenhvilen og avtalen har også gjort en del humanitære tiltak mulig, men partene beskylder hverandre for å ikke overholde det som er avtalt.

– Ikke trykk på avtrekkeren

– Dagens kunngjøring om at det ikke er oppnådd enighet en ny avtale om å forlenge våpenhvilen i Jemen, er dypt skuffende, sier Flyktninghjelpens Jemen-direktør Erin Hutchinson i en epost til NTB.

Hun sier i likhet med Grundberg at det er Jemens sivile som kommer til å merke konsekvensene av at våpenhvilen er utgått ved at millioner som konsekvens ikke vil kunne motta hjelp.

– Vi ber partene i konflikten revurdere, avstå fra å trykke på avtrekkeren, legge uenighetene til side og rekke ut en hånd i diplomatiets ånd slik de har gjort med suksess de siste seks månedene, fortsetter Hutchinson.

