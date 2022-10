Valglokalene er stengt i Brasil

Venstreorienterte Lula da Silva håper på seier i første runde mot sittende president Jair Bolsonaro.

Lula har ledet på meningsmålingene opp mot valgdagen. En måling lørdag viste en oppslutning på 50 prosent, mot 36 prosent til Bolsonaro.

Resultatet ventes i løpet av timene som kommer. Over 156 millioner brasilianere kan delta i valget. Hvis ingen av kandidatene får over 50 prosents oppslutning i første valgomgang, blir det en ny runde mellom de to ledende kandidatene – nesten sikkert Lula og Bolsonaro – 30. oktober.

