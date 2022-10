Burkina Faso: Juntaleder skal ha trukket seg etter kupp

Situasjonen har vært uoversiktlig etter at lavere militære offiserer fredag kunngjorde at de hadde styrtet landets juntaleder. Det nyeste kuppet i Sahel-regionen, hvor det kjempes mot et voksende islamistisk opprør, har utløst dyp bekymring blant stormaktene.

Det var søndag fortsatt noe uklarhet rundt situasjonen til juntaleder Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ifølge en uttalelse fra en gruppe religiøse og samfunnsledere har Damiba trukket seg etter forhandlinger med kuppmakerne.

– Damiba tilbød selv sin avgang for å unngå konfrontasjoner med alvorlige menneskelige og materielle konsekvenser, opplyste lederne i uttalelsen.

Hærens generalstab avfeide imidlertid tidligere i helgen kuppet som en «intern krise» i militæret. Det ble sagt at det pågikk dialog for å rette opp situasjonen.

Skjøt med tåregass

Det som trolig er landets andre militærkupp i år utløste stor uro i Burkina Faso. Sikkerhetsstyrker avfyrte søndag tåregass for å spre demonstranter i hovedstaden. Folk samlet seg på hovedveiene i Ouagadougou mens et helikopter svevde over.

Offiserene som hevder å stå bak kuppet, kunngjorde i en uttalelse som ble lest opp på TV søndag at de har opphevet portforbudet de hadde innført. Videre ble det opplyst at de har kalt inn til et møte med departementssjefer.

Før Damibas kunngjøring, anklaget offiserene ham for å ha gjemt seg på en militærbase tilhørende den tidligere kolonimakten Frankrike for å planlegge en motoffensiv. Disse anklagene har juntalederen og Frankrike avvist.

Frankrike fordømmer

Flere titalls tilhengere av den selverklærte kupplederen Ibrahim Traore samlet seg ved den franske ambassaden.

Sikkerhetsstyrker avfyrte tåregass fra innsiden av komplekset for å spre demonstrantene etter at de satte fyr på barrierer utenfor og kastet stein. Noen demonstranter forsøkte også å ta seg over gjerdet, ifølge en AFP-reporter på stedet. Det var ingen umiddelbare meldinger om personskader.

Det franske utenriksdepartementet sier at de fordømmer vold mot ambassaden på det sterkeste. I en uttalelse omtales mengden som «fiendtlige demonstranter manipulert av en desinformasjonskampanje».

Den ampre demonstrasjonen var siste av flere hendelser rettet mot fransk-tilknyttede bygninger i løpet av helgen. Det oppsto en brann ved ambassaden lørdag. Det brant også foran det franske instituttet i den vestlige byen Bobo-Dioulasso. Et fransk institutt i hovedstaden fikk også store skader, sa utenriksdepartementet.

– Skal slå ned jihadistopprør

Kuppleder Traore ba søndag om at de må bli slutt på urolighetene.

– Ting går gradvis tilbake til orden, så vi oppfordrer deg til å handle fritt og avstå fra enhver voldshandling og hærverk … spesielt de som kan bli begått mot den franske ambassaden og den franske militærbasen, sa en offiser, som leste opp en uttalelse på TV søndag mens Traore sto ved hans side.

Ifølge uttalelsen ble kuppet gjennomført fordi Damiba ikke klarte å slå ned jihadistiske angrep i landet.

Damiba kom selv til makten i et kupp i januar. Han innsatte seg som leder for landets 16 millioner mennesker etter å ha anklaget den valgte presidenten Roch Marc Christian Kaboré for å ikke ha slått tilbake jihadistkrigere. Men opprøret har vedvart.

Mer enn 40 prosent av Burkina Faso er fortsatt utenfor regjeringens kontroll.

Tusenvis har mistet livet og rundt to millioner er fordrevet av på grunn av kamper og uroligheter siden 2015, da opprøret spredte seg til Burkina Faso fra Mali.

– Trenger fred

Fredagens melding om kupp utløste en bølge av internasjonal kritikk, blant annet fra USA, Den afrikanske union, EU og De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (Ecowas).

– Burkina Faso trenger fred, stabilitet og samhold for å bekjempe terrorgrupper og kriminelle nettverk som opererer i deler av landet, sa FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse.

Jihadistisk vold har også ført til en rekke kupp i Mali, Guinea og Tsjad siden 2020.

De nye burkinske kuppmakerne sier de er villige til å gå til andre partnere for å få hjelp til å bekjempe terrorisme.

Ønsket hjelp fra Russland

Ingen land ble eksplisitt nevnt, men Russland, hvis innflytelse vokser i det fransktalende Afrika, er blant de mulige partnerne det er snakk om.

Noen timer før kuppet fredag hadde hundrevis av mennesker samlet seg i hovedstaden. De krevde Damibas avgang og slutt på Frankrikes militære tilstedeværelse i Sahel samtidig som de ønsket militært samarbeid med Russland.

Frankrike har en kontingent av militære spesialstyrker basert i Kamboinsin, som er omtrent 30 kilometer fra Ouagadougou.

