Militærkupp kunngjort i Burkina Faso

Traore opplyste selv om dette i en TV-sendt tale fredag kveld, skriver Reuters. Også nyhetsbyrået AFP melder om kuppet.

Han skal også ha kunngjort at landets grenser blir stengt.

Tidligere fredag ble det meldt om skyting ved presidentpalasset i hovedstaden Ouagadougou. Flere hovedveier i storbyen ble sperret av soldater og statlig fjernsyn gikk i svart. Myndighetene uttalte at det dreide seg om en «intern krise i hæren».

Regjeringens talsmann Lionel Bilgo sa til AFP at krisen var knyttet til lønnskrav, og at oberstløytnant Paul-Henri Sandaogo Damiba deltok i samtaler med mennene hvor håpet var å komme til enighet uten problemer.

En regjeringskilde bekreftet tidligere at Damiba var på et trygt sted etter at det i morgentimene fredag ble hørt flere skudd ved presidentpalasset og militærjuntaens hovedkvarter i Ouagadougou.

Flere skudd

Det var ved 4.30-tiden lokal tid at AFP-journalister og lokale vitner meldte om lyden av skudd og eksplosjoner nær presidentpalasset.

Afrika-analytiker Eric Humphery-Smith ved etterretningsselskapet Verisk Maplecroft sa tidlig at det kunne dreie seg om et kuppforsøk.

– Selv om skyting ved militæranlegg kan dreie seg om en eller annen form for mytteri, er det dårlig nytt at statlig TV har gått i svart, påpekte han. Noen timer senere kom altså bekreftelsen.

Islamist-opprør

Det vestafrikanske landet har vært herjet av vold siden Damiba tok makten i januar. På samme måte som i nabolandene har opprørere med bånd til al-Qaida og IS skapt uro, selv etter at Damiba denne måneden sparket sin forsvarsminister og tok på seg rollen selv.

Tusener har dødd og nær to millioner er drevet på flukt siden 2015, da grupper av ekstreme islamister i Sahel-regionen vest i Afrika spredte seg til Burkina Faso. Over 40 prosent av landet er utenfor myndighetenes kontroll.

Det danske utenriksdepartementet har bedt danske borgere holde seg innendørs.

