Brasils presidentkandidater barket sammen i siste TV-debatt

Luiz Inacio Lula da Silva, som er hans fulle navn, har sikret seg en solid ledelse på meningsmålingene. Analytikerne mente Bolsonaro måtte gjøre det skarpt under torsdagens debatt for overhodet å sikre at det holdes en andre valgomgang.

Bare timer før debatten på Brasils største TV-kanal Globo viste en meningsmåling at Lula ligger an til å få 50 prosent av stemmene – og dermed vinne allerede i første valgomgang. Dette til tross for at han i forrige TV-debatt leverte det som ble kalt en «lunken» forestilling av analytikerne.

De to hovedkandidatene gikk raskt i tottene på hverandre i TV-debatten, uten at de andre fem deltakerne fikk særlig mye spillerom. Høyreradikale Bolsonaro og venstreorienterte Lula slengte fornærmelser og ukvemsord mot hverandre i hytt og vær.

– Når han snakker om kriminelle gjenger, bør han se seg i speilet, sa Lula.

– Løgner, eksinnsatt og landsforræder. Skam deg, Lula, svarte Bolsonaro.

– Det er galskap at en president kommer hit og sier dette. Dette er hvorfor folket skal sende deg hjem 2. oktober, kom det fra Lula.

Til slutt orket ikke ordstyreren William Bonner mer og ba om ro og respekt for velgerne.

Bolsonaro ble også angrepet for politikken han har ført i Amazonas, som har ført til en kraftig økning i avskogingen.

