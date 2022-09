USA holder pusten og venter på «ekstremt farlig» orkan

– Orkanen Ian regnes nå som ekstremt farlig, sier forskningssenteret National Hurricane Center i Florida i USA i en pressemelding.

Orkanen Ian har allerede gjort stor skade på Cuba. Minst to mennesker skal ha dødd, og de materielle skadene er enorme. Strømnettet kollapset, slik at elleve millioner mennesker mistet elektrisiteten.

Lommelykta på mobilen brukes som lyskilde i Havana. Hele strømnettet på Cuba kollapset da orkanen Ian raste over øya. (Ramon Espinosa/AP)

Nå er orkanen på vei mot staten Florida på den sørøstlige spissen av USA. Vinden er oppe i rundt 225 kilometer i timen.

Videoen under viser hvordan det så ut på Cayman Islands sør for Cuba, da Ian herjet der. Da holdt vinden «bare» 120 km/t.

– Orkanen vil føre til livstruende stormflo, katastrofalt sterk vind, og ukontrollerbare oversvømmelser, sa guvernøren i Florida, republikaneren Ron DeSantis på en pressekonferanse sent tirsdag amerikansk tid.

Stormflo vil i dette tilfellet si at kraftig vind skyver en svær bølge vann foran seg, slik at den skyller over land med enorm kraft idet den treffer kysten.

Mange blir værende

– Dere må evakuere nå! var guvernør DeSantis’ beskjed til befolkningen.

Tropical Weather Florida Folk stabler sandsekker for å beskytte bygninger, veier og broer i byen St. Petersburg i Florida tirsdag kveld. (MARTHA ASENCIO-RHINE/AP)

Evakueringsvarselet gjelder flere millioner amerikanere, særlig de som er bosatt på vestkysten av Florida-halvøya.

I amerikanske medier er det imidlertid mange rapporter om mennesker som velger å bli. Noen tror myndighetene overdriver hvor farlig stormen faktisk er, og føler seg trygge. Andre har ingen steder å dra, eller de mangler transport ut av området. En del har ikke rukket å komme seg av gårde, og føler det er for seint nå – det oppleves tryggere å bli et kjent sted, enn å være på reise idet stormen når land.

Onsdag kveld

Ifølge National Hurricane Center, er orkanens senter ventet å nå land nær byen Port Charlotte ved Sarasota på vestkysten av Florida-halvøya onsdag mellom klokka sju og åtte om kvelden norsk tid. Innen torsdag morgen, vil den ha dratt seg lenger innover i staten, til Tampa, og videre oppover i landet utover torsdag ettermiddag.

Uværet vil imidlertid miste styrke jo lenger nord det når.

Det bor totalt 21,5 millioner mennesker i Florida.

Mercedes Valdez og hunden Kira har fått hjemmet sitt i Pinar del Rio på Cuba ødelagt av uværet Ian. (Ramon Espinosa/AP)

