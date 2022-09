Kaotisk ved grenseovergangene til Russlands naboland

– Det er et helvete der. Det er et stort antall personer, folkemengder med barn, gamle folk, sier Vsevlod, som har flyktet fra Moskva, til Sky News ved grenseovergangen Verkhnu Lars mellom Georgia og Russland

Enkelte har syklet eller gått milevis for å ta seg til overgangen, i håp om å komme seg ut av Russland. Ifølge det georgiske innenriksdepartementet har mer enn 53.000 russere krysset grensa.

En annen mann sier til kanalen at han har hørt om folk som har forsøkt å ta seg inn i Georgia over grenseovergangene i Tsjetsjenia og Dagestan, men at de har blitt holdt igjen.

Samtidig har den latviske regjeringen innført unntakstilstand i grenseområdene Aluksne, Balvi og Ludza på grunn av den store tilstrømmingen av flyktende russere, skriver kanalen videre.

Ifølge landets kringkaster vil myndighetene nå være i stand til å forsterke arbeidet langs grensa. Nødordren gjelder også for alle overganger ved havner, flyplasser, rullebaner og jernbaneoverganger.

Latvia står fast på at de ikke kommer til å utstede humanitære eller andre typer visum til russere, heller ikke de som flykter fra oppkallingen av reservister.

