Joe Biden vil ha sunnere mat på amerikanske bord

President Biden er vert for en konferanse om sult, ernæring og helse som blir arrangert i Det hvite hus onsdag. Han skal holde et innlegg der han tar til orde for blant annet bedre kosthold.

Bidens plan, er i ifølge Det hvite hus, «å nå målet om å få slutt på sult og redusere kostholdsrelaterte sykdommer i USA innen 2030».

– Planen krever godkjenning i Kongressen. Den er ambisiøs, men oppnåelig, mener en framtrendene tjenestemann.

50 år etter

Konferansen om å redusere sult og bedre helsen til amerikanerne gjennom kosthold kommer over 50 år etter at daværende president Richard Nixon arrangerte en lignende konferanse. På konferansen i 1969 lovte Nixon «å sette en stopper for sulten i Amerika … for all tid».

Det skjedde som kjent ikke, men et resultat av konferansen var at man fikk etablerte et program for kvinner, spedbarn og barn, et viktig program som blant annet gir kvinner ammestøtte og mathjelp og annen hjelp og råd til familier.

– USA har fortsatt ikke klart å stoppe sulten, og vi har en pågående, alvorlig ernæringsrelatert helsekrise, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus i forkant av konferansen.

Diabetes, fedme

Krisen innebærer stigende tilfeller av kostholdsrelaterte sykdommer som diabetes type 2, fedme, høyt blodtrykk og visse former for kreft.

– Konsekvensene av matusikkerhet og kostholdsrelaterte sykdommer er store, vidtrekkende og påvirker i stor grad deler av samfunnet vårt. Det finnes ingen enkle eller raske måter å løse disse komplekse problemene på, heter det videre i uttalelsen.

Det understrekes at mange av disse ernæringsmessig relaterte sykdommene kan forebygges, samtidig som man kan hjelpe landets fattige fra sult.

