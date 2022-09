– Jeg vil ikke spekulere på årsakene, og vi vet at våre europeiske partnere etterforsker dette. Vi står klare til å gi bistand til dette arbeidet, sa en talsmann for Det hvite hus, som uttalte seg på betingelse av anonymitet.

– Dette understreker viktigheten av våre anstrengelser for å arbeide sammen om å etablere alternative gassleveranser til Europa, og til å støtte opp under tiltak for å redusere gassforbruket og øke energiuavhengigheten ved å gå over til en ren energi, sa talsmannen videre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen